Львовский облсовет не воспримет Януковича-премьера и его правительство

Львовский областной совет заявляет о своем неприятии Кабинета Министров под руководством лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Львовской облгосадминистрации Иванка ПОПОВИЧ, об этом идет речь в обращении облсовета к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО, Верховной Раде Украины, лидерам политических сил и общественности, принятом вчера на внеочередной сессии.

За обращение проголосовали все 65 присутствующих депутатов (всего в облсовете 120 депутатов – УНИАН). Сессия началась вчера около 18.00 и закончилась около 20.30.

Как отмечено в обращении, «Львовский областной совет категорически не воспринимает правительство, которое возглавляет нарушитель порядка, главный фальсификатор выборов (в 2004 году - УНИАН)».

Также в обращении говорится о том, что Львовская область и, в частности, Львовский облсовет всегда поддерживали политический курс В.ЮЩЕНКО, но после представления кандидатуры лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьера, не только депутатский корпус, но и все львовское общество чувствует себя введенным в заблуждение.

Авторы обращения убеждены, “что под лозунгом примирения Украины скрыто объединение коммуно-олигархических кланов разных мастей, а также откровенных антиукраинских сил, которые никогда не скрывали своих позиций. Для достижения своей цели они готовы подписать любой согласительный документ, чтобы завтра им пренебречь, как были растоптаны ценности Майдана, как уже сегодня топчут украинскую идею, национальную историю, культуру, духовность”.

По мнению депутатов облсовета, “завтра в политике и экономике и дальше будут продолжаться их основные аргументы – автомат и кулак КАЛАШНИКОВА”.

Отмечая, что высшим представительским органом в Львовской области является облсовет, авторы обращения предостерегают “новейших коалиционеров от попыток политических или экономических репрессий на Галичине”. “Мы не допустим возвращения и реванша одиозных лиц периода кучмизма. Львовская область всегда была, есть и будет самым твердым форпостом украинской государственнической идеи и никому не позволит ревизию наших национальных ценностей!”, – говорится в обращении.

Львовский облсовет призывает все национально-демократические силы, представленные во всех регионах и на всех уровнях, немедленно начать процесс создания единой национально-демократической силы.

Депутаты Львовской области требуют от лидеров политических партий “Народный Союз наша Украина”, Народного Руха Украины, Конгресса украинских националистов, Христианско-демократического союза не входить в олигархически-коммунистическое большинство и образовать единый общенациональный оппозиционный блок спасения государства.