Янукович с Нашей Украиной уже обо всем договорился
11:05, 04 августа 2006Политика
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Лидер ПР планирует сформировать правительство сегодня
Лидер фракции Партии регионов, кандидат на должность премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что новый состав Кабинета Министров будет утвержден в Верховной Раде до конца дня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в парламенте в интервью журналистам.
Также отвечая на вопрос, когда будет голосование по кандидатуре премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Сегодня».
При этом он добавил, что «уже обо всем договорились» с фракцией “Наша Украина”.
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