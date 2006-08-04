Янукович с Нашей Украиной уже обо всем договорился

Лидер фракции Партии регионов, кандидат на должность премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует, что новый состав Кабинета Министров будет утвержден в Верховной Раде до конца дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в парламенте в интервью журналистам.

Также отвечая на вопрос, когда будет голосование по кандидатуре премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Сегодня».

При этом он добавил, что «уже обо всем договорились» с фракцией “Наша Украина”.