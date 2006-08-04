В Евпатории ограбили Александру Кужель

Жертвой уличных воров в Евпатории стала известный политический деятель, президент общественной организации «Независимый аналитический центр» Александра Кужель. Об этом сообщила сегодня газета «Обозрение крымских дел».

По данным милиции, неустановленные преступники на перекрестке улиц Фрунзе и Горького в Евпатории похитили у гражданки Кужель мобильный телефон марки «Sony-Ericsson» К -7501 в корпусе черного цвета, стоимостью около 3000 гривен с карточкой оператора «UMC».

В Евпатории Кужель проводила «круглый стол», в ходе которого презентовала новую модель прозрачной и открытой процедуры землеотвода и землепользования, внедрение которой готов профинансировать один из фондов США.

Обозреватель со ссылкой на Новый Регион