США считают, что Янукович пришел к премьерству старым проверенным путем

Кандидатура Виктора ЯНУКОВИЧА выдвинута на пост премьер-министра в соответствии с Конституцией Украины и США намерены работать с возглавляемым им правительством.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Шон МАККОРМАК.

"Господин ЯНУКОВИЧ пришел к премьерству старым проверенным демократическим путем - он напряженно трудился, чтобы получить голоса, он вел кампанию и занимался политикой. Мы будем работать с правительством господина ЯНУКОВИЧА, точно так же как с любым демократически избранным правительством", - заявил Ш.МАККОРМАК в четверг журналистам в Вашинтоне.

"Мы хотим иметь хорошие взаимоотношения с украинским правительством", - отметил представитель госдепартамента, подчеркнув, что кандидатура В.ЯНУКОВИЧА "выдвинута в соответствии с требованиями украинской Конституции".

Отвечая на просьбу прокомментировать тот факт, что В.ЯНУКОВИЧ является известным противником вступления Украины в НАТО, Ш.МАККОРМАК сказал, что до конца текущего года по вопросу о взаимоотношениях между Украиной и Североатлантическим альянсом предстоят "дискуссии внутри НАТО, а также между НАТО и Украиной".