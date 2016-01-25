Журналист обнародовал перечень уголовных дел против помощника генпрокурора за получение взяток

Против помощника генерального прокурора Украины, прокурора Владислава Куценко был открыт ряд уголовных производств за получение взяток в почти миллион гривень. Производства были открыты в 2013 году, когда он был депутатом Запорожского райсовета Запорожской области.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра досудебных расследований, которые на своей странице в Facebook обнародовал известный журналист Владимир Бойко.

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24 января в программе Hard Talk на канале «112 Украина» прокурор Куценко заявил, что информация об открытии уголовных производств по факту получения им взяток не соответствует действительности. Однако журналист опроверг это заявление, приведя данные из ЕРДР.

"22 февраля 2013 года прокурор Запорожского района зарегистрировал в ЕРДР уголовное производство №42013080230000008 по факту получения депутатами Запорожского районного совета Запорожской области Куценко В. И. и Колесниковым В. И. неправомерной выгоды в размере 212 600 грн от Сендецкого Г. И.", - утверждает журналист.

Он заявляет, что в тот же день, 22 февраля 2013 года, прокурор Запорожского района зарегистрировал в ЕРДР уголовное производство №42013080230000009 по факту получения депутатами Запорожского районного совета Запорожской области Куценко В. И. и Колесниковым В. И. неправомерной выгоды в размере 188 000 грн за влияние на главу Балабенского поселкового совета относительно принятия решения по землеотводу.

"22 мая 2013 года прокурор Запорожского района зарегистрировал в ЕРДР уголовное производство №42013080230000999 по факту получения депутатами Запорожского районного совета Запорожской области Куценко В. И. и Колесниковым В. И. неправомерной выгоды в размере 253 000 грн", - говорит Бойко.

Журналист заявляет, что 5 июня 2013 года прокурор Запорожского района зарегистрировал в ЕРДР уголовное производство №42013080230001084 по факту получения депутатами Запорожского районного совета Запорожской области Куценко В. И. и Колесниковым В. И. неправомерной выгоды в размере 132 570 грн за влияние на принятие решения по землеотводу председателем Владимирского сельского совета Староверовым В. Б.

"Также 5 июня 2013 года прокурор Запорожского района зарегистрировал в ЕРДР уголовное производство №42013080230001085 по факту получения депутатами Запорожского районного совета Запорожской области Куценко В. И. и Колесниковым В. И. неправомерной выгоды в размере 45 400 грн за влияние на принятие решения по землеотводу главой Григорьевского сельского совета Проценко С. Ф.", - говорится в сообщении.

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Утверждается, что 4 февраля 2014 года все материалы относительно получения неправомерной выгоды Куценко В. И. и Колесниковым В.И. объединены в одно производство №42013080230000008, принятое к расследованию следственным управлением ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«Если старший помощник генпрокурора и далее будет утверждать, что по фактам получения им взяток никогда не открывались уголовные производства, мне придется опубликовать материалы дела», – подчеркнул Бойко.