Первым заместителем Януковича будет Порошенко?

Сегодня парламент утвердит Виктора Януковича премьер-министром. Ожидается, что его первым замом станет Петр Порошенко.

В новом Кабмине «Наша Украина» получит минимум пять министерских портфелей, фракция коммунистов - два, а Соцпартия - три или четыре. Около десяти министерских должностей достанется Партии регионов. Петр Порошенко, как планируется, займет пост первого вице-премьера.

Депутат «Регионов» Елена Лукаш подтвердила, что на должность первого вице-премьера обсуждается кандидатура Порошенко. Об этом также сообщил депутат «Нашей Украины» Владимир Заплатинский, первый из этой фракции поддержавший объединение с «Регионами». Пресс-секретарь Порошенко Ирина Фриз сказала: «Петр Алексеевич сейчас в большой политике, и этого ему достаточно. Если будут приняты окончательные кадровые решения, он сам об этом сообщит».

Планируется, что министры иностранных дел и обороны Борис Тарасюк и Анатолий Гриценко, которых Рада утверждает по предложению президента, сохранят свои портфели. «Эти две министерские должности - конституционная квота президента. И они останутся в его распоряжении», - сказал Гриценко, поясняя, что намерен оставаться на своей должности и далее.

Как отметил один из лидеров Партии регионов Евгений Кушнарев, «регионалы» будут делить посты в Кабмине так же, как и парламентские комитеты - по принципу пропорциональности. «Партия регионов однозначно получает большинство должностей, хотя нам пришлось пойти на некоторые компромиссы и с «нашеукраинцами», - пояснил Кушнарев. В то же время, по словам Кушнарева, «жестких торгов вокруг портфелей с президентом не было и нет, потому что обе фракции во многом имеют единое видение по ряду профессиональных кандидатур, которых следует оставить в новом правительстве». Среди таких кандидатур - министры транспорта и экономики Виктор Бондарь и Арсений Яценюк.

Николай Азаров получит портфель министра финансов и, возможно, будет одним из вице-премьеров. «Регионы» также получат портфели всех топливно-энергетических ведомств, в том числе глав НАК «Нафтогаз Украины» и НКРЭ. Министром топлива и энергетики, по данным источников, станет Андрей Клюев, а главой Минуглепрома - Сергей Тулуб.

Социалисты сохранят три должности - министров АПК, образования и пост главы ФГИ. Как сказал депутат-социалист Виталий Шибко, «на своих постах останутся Александр Баранивский, Станислав Николаенко и Валентина Семенюк». В то же время, по его словам, КПУ будет предоставлено два портфеля в Кабмине. Скорее всего, это будут портфели министра труда и соцполитики, а также молодежи и спорта.

Вместо Юрия Луценко милицию, как ожидается, возглавит Евгений Червоненко. «Буду там, где буду нужен стране. Я выступал и выступаю за широкую коалицию, и как решит президент, как решит коалиция, так я и поступлю», - заявил Червоненко.

"Обком" со ссылкой на "Дело"