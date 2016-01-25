Ляшко: Референдум по децентрализации нужно провести уже в марте

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Премьер и глава МВД наконец-то поддержали идею Радикальной партии, о которой мы говорим в последний год - провести всенародный референдум относительно изменений в Конституцию Украины... Сам референдум надо провести в марте, чтобы навсегда снять придуманную в Москве проблему с особым статусом террористам и российским наемникам", - написал он.

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Ляшко подчеркнул, что "предоставление или непредоставление особого статуса для Донбасса или кому угодно - это суверенное дело украинского народа как единственного источника власти, а не иностранных советников или отечественных политиков".

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