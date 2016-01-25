Ляшко: Референдум по децентрализации нужно провести уже в марте
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что референдум о внесении в Конституцию изменений относительно децентрализации необходимо провести уже в марте этого года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Премьер и глава МВД наконец-то поддержали идею Радикальной партии, о которой мы говорим в последний год - провести всенародный референдум относительно изменений в Конституцию Украины... Сам референдум надо провести в марте, чтобы навсегда снять придуманную в Москве проблему с особым статусом террористам и российским наемникам", - написал он.
Читайте также"Народный фронт" поддержит изменения в Конституцию в части децентрализации только после референдума − Аваков
Ляшко подчеркнул, что "предоставление или непредоставление особого статуса для Донбасса или кому угодно - это суверенное дело украинского народа как единственного источника власти, а не иностранных советников или отечественных политиков".
Читайте такжеГройсман: изменения в Конституцию в части децентрализации пытаются загнать в объятия фейков о Донбассе