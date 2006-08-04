Чем сегодня займется Верховная Рада
09:17, 04 августа 2006Политика
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Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о назначении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром по предоставлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Кроме того, запланировано, что парламент назначит судей Конституционного Суда по своей квоте, а также приведет к присяге судей по квотам Президента и Съезда судей.
Президент Украины В.ЮЩЕНКО планирует присутствовать на заседании Верховной Рады.
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