Часть Нашей Украины переходит в оппозицию

Часть фракции «Наша Украина» заявляет о переходе в оппозицию.

Как сообщает «Украинская правда»,об этом заявил член «Нашей Украины» Николай КАТЕРИНЧУК в эфире «5-го канала».

«Мы видим свою работу как конструктивная оппозиция. Содержательная оппозиция. Без оппозиции власть может направляться лишь в одну сторону - авторитарной модели», - отметил он.

Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что такую позицию уже поддержали более 10 членов фракции.

Среди этих людей он назвал депутатов Вячеслава КИРИЛЕНКО, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Ксению ЛЯПИНУ, Рефата ЧУБАРОВА и Ярослава КЕНДЗЁРА.

Н.КАТЕРИНЧУК также выразил надежду, что к ним присоединятся и некоторые другие члены фракции.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 августа, фракция “Наша Украина” на своем заседании приняла решение о вхождении в Коалицию национального единства.