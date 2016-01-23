Порошенко рассказал, что должно предшествовать изменениям в Конституции в части децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

"Призываю вас (представителей органов местного самоуправления - УНИАН) вместе с правительством и народными депутатами уже сейчас, еще до того, как будут проголосованы во втором чтении изменения в Конституцию в части децентрализации, активно приобщаться к написанию новых законов", - отметил он.

"Их, по нашим подсчетам, нужно около 500, новых или видоизмененных. Прежде всего, речь идет о новой редакции закона о местном самоуправлении", - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении, минимум, 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, он будет считаться отклоненным.

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В то же время 19 января 2016 года в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно из фракций "БПП" и "Народный фронт") относительно официального разъяснения положения статьи 155 Конституции "на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины" в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же "имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады".