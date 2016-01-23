Порошенко рассказал, что должно предшествовать изменениям в Конституции в части децентрализации

22:28, 23 января 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко заявляет, что до принятия изменения в Конституцию в части децентрализации должны быть приняты еще 500 законов.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на общем собрании уполномоченных представителей органов местного самоуправления, членов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

"Призываю вас (представителей органов местного самоуправления - УНИАН) вместе с правительством и народными депутатами уже сейчас, еще до того, как будут проголосованы во втором чтении изменения в Конституцию в части децентрализации, активно приобщаться к написанию новых законов", - отметил он.

"Их, по нашим подсчетам, нужно около 500, новых или видоизмененных. Прежде всего, речь идет о новой редакции закона о местном самоуправлении", - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту ВР, парламент принимает соответствующий законопроект в первом чтении, минимум, 226 голосами. На следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов народных депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия отметили, что, если до конца текущей сессии (2 февраля) конституционный законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, он будет считаться отклоненным.

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В то же время 19 января 2016 года в Конституционный Суд поступило представление 51 народного депутата (преимущественно из фракций "БПП" и "Народный фронт") относительно официального разъяснения положения статьи 155 Конституции "на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины" в контексте принятия изменений в Основной Закон в части децентрализации.

Депутаты просят КС разъяснить: речь идет о следующей по номеру сессии парламента или же "имеется в виду любая другая следующая сессия Верховной Рады".

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