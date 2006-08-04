Какие гарантии соблюдения положений Универсала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что сегодня, 4 августа, деятельность Конституционного Суда Украины будет возобновлена.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил вчера в интервью ведущим украинским телевизионным каналам.

Говоря о первоочередных вопросах, которые могут быть поставлены перед Конституционным Судом, В.ЮЩЕНКО отметил: «Вопросы, которые на повестке дня, это, прежде всего, и дискуссия о продолжении конституционной реформы. Об этом мы говорили, кстати, за круглым столом, в дискуссиях непубличных много времени». Президент добавил, что события последних месяцев – «это также свидетельство проведенной реформы».

Проблем и «пробелов», на которые надо реагировать, по словам главы государства, много. Среди них Президент назвал вопрос общего следствия и императивный мандат. «Мы сегодня часами ведем дискуссии об интеграции, а нет ни одного раздела Конституции, который бы формулировал процедуры передачи суверенных прав в части таможенной, торговой, тарифной, страховой или любой политики в рамках интеграции», – также отметил он.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет самостоятельно определять кандидатуры министров обороны, иностранных и внутренних дел, которые подаст в Верховную Раду для назначения в коалиционный Кабинет Министров.

«Этот вопрос решен, что кандидатура министра внутренних дел – это будет кандидатура от Президента, кандидатура министра обороны - от Президента, кандидатура по министру иностранных дел - от Президента», – отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, другие должности будут распределены между участниками коалиции в соответствии с квотным принципом.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в подписанном сегодня Универсале национального единства предусмотрено решить вопрос о вступлении Украины в НАТО за результатами референдума.

«По результатам референдума принимается конечное решение», - сказал Президент.

Он также отметил, что все политические силы, которые подписали универсал, должны разделять политику, которая определяется законом об основах национальной безопасности Украины (принятый в 2003 году - УНИАН), за который в свое время проголосовал 361 депутат и который определяет весь путь к членству в НАТО. «Более полного документа у нас не существует, который бы формулировал режим сотрудничества с НАТО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что в универсале было учтено «что может это политики так думают, а как думает нация». Тогда конечное решение о вступлении пусть всегда останется за нацией, и потому появилась тема референдума. «Это был компромисс, который позволил выйти из ситуации», - сказал Президент.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что гарантией соблюдения положений Универсала национального единства будет гражданская позиция политиков, которые его подписали.

«Наибольшей гарантией, что будет соблюдено то или иное решение, является гражданская позиция», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что закрепленные в универсале нормы – это нормы Конституции Украины.

Глава государства выразил надежду, что политические силы внесут эти нормы в свои программы.

В.ЮЩЕНКО убежден, что политик, который дал публичное обещание, не сможет отказаться от своего слова, потому что это будет конец его карьеры.