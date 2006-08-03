Президент примет участие в заседании Верховной Рады

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует завтра, 4 августа, принять участие в заседании Верховной Рады.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сообщил сегодня в интервью ведущим украинским телевизионным каналам.

Завтра парламент, по словам В.ЮЩЕНКО, рассмотрит вопрос избрания судей Конституционного Суда по своей квоте, а также приведение к присяге судей по квотам Президента и Съезда судей. На вторую половину дня запланировано голосование Верховной Рады по кандидатуре премьер-министра Украины.

Также Президент заявил, что политический парламентский кризис в государстве преодолен.

Справка УНИАН. Процедуры приведения к присяге судей КС и утверждение парламентом кандидатуры премьер-министра предусматривают присутствие в сессионном зале Президента Украины.