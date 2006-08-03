Ющенко: я забыл дорогу на телевидение

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделает все, чтобы права оппозиции были соблюдены.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил сегодня в интервью ведущим украинским телевизионным каналам.

«Как Президент, я ощущаю свою обязанность сделать все основополагающие вещи для того, чтобы в стране на законодательном, точнее правовом уровне было сформулировано четкое поле для обеспечения прав и использования соответствующих инструментов для оппозиции», – подчеркнул он. Отвечая на уточняющий вопрос, В.ЮЩЕНКО добавил, что речь идет о Законе об оппозиции, а также о необходимости соответствующих изменений в Регламент Верховной Рады.

«Я был в оппозиции», – напомнил журналистам о своем политическом прошлом глава государства. «И я тогда не знал телевидения несколько лет. Я забыл дорогу на телевидение! Когда мы, как оппозиция и как крупнейшая фракция в парламенте говорили о формировании там повестки дня, то попасть в нее, закрепить там инициативы оппозиции было невозможно», – резюмировал он. Поэтому сейчас, по убеждению В.ЮЩЕНКО, все политические силы «должны положить» права оппозиции «на лист Регламента ВР, закона и с этим в Украине будет все решено».

В частности, глава государства подчеркнул, что политические силы, которые сегодня подписали Универсал национального единства, взяли на себя обязанность по формированию нормальных условий деятельности оппозиции.

Вместе с тем, Президент откровенно подчеркнул: «Поверьте, я в оппозиции ничего не усматриваю угрожающего или неприятного». По его убеждению, она сама обязана понимать, что должна иметь конструктивную направленность. «Я думаю, что это – улица с двусторонним движением», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО, выразив надежду, что оппозиционеры не будут в оппозиции к стране как таковой.

Как сообщал УНИАН, о переходе в оппозицию сегодня неоднократно заявляли представители Блока Юлии Тимошенко.