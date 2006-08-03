“Наша Украина” решила войти в Коалицию национального единства

Фракция “Наша Украина” приняла решение войти в состав Коалиции национального единства.

Об этом сообщила журналистам руководитель информационного департамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ.

В частности, по ее словам, более трех часов длилось заседание фракции “Наша Украина” в парламенте, на котором рассматривалось два вопроса, – вхождение фракции в Коалицию национального единства и поддержка или неподдержка кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА в должности премьер-министра, сообщает пресс-служба “Нашей Украины”.

“Относительно вхождения фракции в Коалицию национального единства была очень живая дискуссия, – рассказала Т.МОКРИДИ. – В результате, большинством голосов было принято решение войти в состав Коалиции”.

Как сообщал УНИАН, сегодня меморандум о создании коалиции в новом формате подписали лидеры парламентских фракций Партии регионов и "Нашей Украины".

"Вскоре к этому меморандуму присоединятся лидеры других фракций", - сказал журналистам заместитель председателя фракции "Наша Украина" Роман ЗВАРИЧ.