Тимошенко не исключает возможности возглавить Счетную палату

Блок Юлии Тимошенко будет предлагать свою кандидатуру на должность председателя Счетной палаты, если эту квоту отдадут оппозиции.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, сообщает “Украинская правда”.

“Если будет вакансия председателя Счетной палаты, и ее отдадут оппозиции, то мы воспользуемся этой квотой", - сказала лидер БЮТ.

На вопрос, будет ли Ю.ТИМОШЕНКО лично претендовать на эту должность, она ответила: "Не исключено".