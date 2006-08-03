”Пора” отлучила Ющенко от Майдана

Гражданская партия “Пора” констатировала окончательное завершение романтичного периода Помаранчевой революции. “Мы начинаем новую политику”, - заявил член политсовета “Поры” Андрей Юсов во время проведения акции “прощания с Президентом” под стенами Секретариата главы государства.

По словам А.Юсова, активисты “Поры” собрались возле Секретариата Президента, чтобы “попрощаться с Виктором Ющенко, который был символом демократической борьбы, который шел с лозунгом “Бандитам тюрьмы!”

Как считает А.Юсов, “вчера Президент избрал один из двух возможных путей, который является неморальным, и тем самым предал всех граждан, которые стояли на Майдане”.

Он сообщил во время акции, что “Пора” снимает палатки, поскольку все действия партии были направлены на то, “чтобы Ющенко почувствовал моральную поддержку”. По словам А.Юсова “не Пора уходит от Ющенко, а Ющенко ушел от Майдана”.

“Пора” подготовила “подарки” для “нового” В.Ющенко, который, по мнению А.Юсова, “не имеет отношения к демократии”.

Среди “подарков” Президенту – палатки с Майдана, металлические бочки, мегафон, оранжевые футболки, перевязанные черной лентой. Активисты давили руками апельсины и бросали их на кучу “подарков”.

Оставив их под стенами Секретариата, представители “Поры” с желтыми флагами, перевязанными черными лентами, пошли снимать палатки возле Верховной Рады.

В своем заявлении активисты “Поры” “запретили” В.Ющенко “объясняя свои политические шаги, ссылаться на Майдан”.

Ольга Пицишин