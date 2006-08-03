Костенко считает решение Ющенко ”моральным ударом”

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что представление кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра - это “моральный удар по тем, кто стоял на Майдане".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил, комментируя решение Президента Виктора ЮЩЕНКО внести представление на назначение лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

По мнению Ю.КОСТЕНКО, "ожидание Президента, что таким способом он объединит Восток и Запад Украины, на практике невозможно реализовать". "В парламенте нет отдельной национально-демократической фракции, которая бы сбалансировала пророссийские приоритеты Партии регионов, СПУ и КПУ. Поэтому и парламент, и правительство постепенно будут сворачивать и национальные, и демократические завоевания, которые удалось достичь за последние 15 лет", - прогнозирует Ю.КОСТЕНКО.

Он напомнил о четкой позиции УНП относительно парламента: "нынешний состав ВР не отражает интересов подавляющего большинства граждан, а только корпоративные интересы небольшой их части – крупного капитала", и "именно поэтому УНП четко и последовательно требовала роспуска этого состава парламента".

"Те, кто голосовал на выборах за "Нашу Украину", руководствуясь тем, чтобы их голос не пропал, могут утешиться: их голос теперь будет работать на построение клановой, олигархической Украины. Мы предупреждали избирателей, что голосовать надо за идею, за программу и за список, а не за лозунги и красивые обещания", - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Он напомнил, что УНП – единственная правоцентристская сила, которая предупреждала об этом во время выборов, и до последнего дня перед принятием решения требовала роспуска нынешнего состава Верховной Рады.