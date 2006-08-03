Чтобы переформатировать коалицию, депутаты переформатировали Регламент

Верховная Рада Украины приняла Постановление ВР “О внесении изменений в статьи 64 – 66 Регламента Верховной Рады Украины”, которыми разрешила проводить переформатирование парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного документа (№1242) проголосовали 259 из 290 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Этим постановлением Верховная Рада Украины постановила внести в Регламент ВР такие изменения:

статью 64 дополнить новой частью такого содержания: «4. В случае прекращения деятельности коалиции или заключения нового текста коалиционного соглашения до назначения Верховной Радой Украины на соответствующие должности кандидатуры, предложенной этой коалицией, внесенное коалицией предложение относительно соответствующей кандидатуры не считается отозванным, если коалицией в новом составе не принято другое решение»;

в статье 65: а) часть первую дополнить предложением такого содержания: «В случае, если депутатская фракция, которая не является участником коалиции, выразила желание стать ее участником на условиях, отличных от изложенных в коалиционном соглашении, при согласии коалиции все ее участники заключают новый текст коалиционного соглашения»;) часть четвертую изложить в такой редакции: «4. Не позднее чем через четыре дня после присоединения депутатской фракции к коалиции, выходу или исключению депутатской фракции из коалиции или заключение коалицией в новом составе нового текста коалиционного соглашения об этом делается сообщение председателям на пленарном заседании. В этот же срок данное сообщение публикуется в газете “Голос Украины” соответственно вместе с персональным составом депутатской фракции, которая вышла или исключена из состава коалиции, или персональным увеличенным составом коалиции и новым текстом коалиционного соглашения»;

статью 66 дополнить новой частью такого содержания: “3. Изменения в составе коалиции, в том числе в связи с выходом из нее одной или нескольких депутатских фракций, если при этом состав коалиции не становится меньше, чем определено Конституцией Украины, не является основанием для прекращения деятельности коалиции”.

Это Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, лидеры парламентских фракций Партии регионов и "Нашей Украины" подписали Меморандум о создании коалиции в новом формате. К этому меморандуму еще должны присоединиться лидеры других фракций.

В связи с процессом «переформатирования коалиции» на завтра, 4 августа, перенесено рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра и формирования Кабинета Министров Украины.