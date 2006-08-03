БЮТ считает представление на Януковича предательством

БЮТ считает предательством и нарушением юридических и моральных норм представление Президента Виктора ЮЩЕНКО в парламент о назначении лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, о такой официальной позиции блока заявил журналистам один из лидеров БЮТ, народный депутат Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы считаем, что решение Президента, - сказал он, - это, во-первых, нарушение Конституции, которое противоречит и юридическим, и нормам морали. Во-вторых, это просто банальное предательство, предательство тех, кто поверил ЮЩЕНКО, кто избрал его Президентом». «Мы сегодня фактически имеем легализованную коррупцию в парламенте. Мы имеем сегодня химеру, а не коалицию в виде коммунистов, олигархов, социалистов, представителей “Нашей Украины”, которая фактически обречена на самоуничтожение», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

По убеждению членов БЮТ, по словам А.ТУРЧИНОВА, формирование широкой коалиции в новом формате не является победой тех, кто принял участие в этой коалиции, а победа будет именно за Блоком Юлии Тимошенко.

Кроме того, выступая сегодня в палаточном городке сторонников БЮТ в Мариинском парке, А.ТУРЧИНОВ сказал, что с сегодняшнего дня начинается сворачивание этого городка, а также городка БЮТ, расположенного на майдане Незалежности.