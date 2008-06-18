Евросоюз объясняет, почему не дает виз украинцам

Министерство иностранных дел Украины призывает посольства стран-членов Европейского Союза увеличить количество однолетних и пятилетних виз для украинских граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ на заседании парламентского Комитета по европейской интеграции.

Заместитель министра отметил, что в Европе признают наличие проблем в выполнении соглашения между Украиной и ЕС об упрощении визового режима.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, европейцы объясняют проблемы, со своей стороны, нехваткой опыта выполнения соглашения, фактами визовых мошенничеств, а также наплывом заявителей на получение визы.

В то же время, по словам К.ЕЛИСЕЕВА, МИД Украины видит пути выхода из такой ситуации и, в частности, предлагает посольствам стран ЕС увеличить количество однолетних и пятилетних виз для граждан Украины.

К.ЕЛИСЕЕВ добавил, что МИД продолжит работать с Евросоюзом в этом направлении.