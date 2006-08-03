Ющенко накричал на Тимошенко, что она чуть не плакала
Это не Верховная Рада, это не базар
Во время круглого стола, на котором лидеры политических сил подписали Универсал национального единства, состоялся спор между Президентом Виктором Ющенко и лидером БЮТ Юлией Тимошенко.
Это произошло во время выступления Тимошенко, когда она отказалась подписывать документ и поздравила Партию регионов, отстоявшую много своих позиций в Универсале.
Тимошенко подчеркнула, что ее политическая сила будет называть этот документ актом политической капитуляции оранжевого лагеря.
"И это есть правда, следует признавать такие вещи, которые скрываются за определенными реверансами, - подчеркнула она.- Политическая измена, которая начинается двигаться в украинском политикуме, превращается в инфекционную болезнь, которая неизвестно каким путем передается..."
На этих словах Ющенко попросил Тимошенко говорить по существу документа. В ответ она попросила разрешить оппозиции говорить.
На это Ющенко раздраженно сказал: "Это не Верховная Рада. Юлия Владимировна, это не базар!".
Тимошенко не позволила ему завершить и продолжила: "Измена не затронет нашей политической силы. Мы не дадим работать в теневых кулуарах".
После завершения речи Тимошенко Ющенко взял реплику:
"Хотел бы на эту демагогию сказать, если бы вы прикоснулись перстом своим хотя бы к одному пункту, у вас бы появилось право так говорить. Вы ни разу в зале не были! Вы какой вариант хотите подписать? Первый? Подписывайте первый. Четвертый? Седьмой?"
"Бить себя в грудь, говорить о патриотизме и любви и не делать ничего в этом плане – это пустая политика", - раздраженно отметил Ющенко.
"Каждый наш шаг будет свидетельствовать, что для нас многого стоят принципы, идеи", - ответила Тимошенко. На что Ющенко, не сдерживая эмоций, лишь сказал: "Это ваше право".
Во время "ссоры" Тимошенко раскраснелась, и казалось, что вот-вот заплачет, но лидер БЮТ сдержалась, и ее реплики стали более жесткими.