Ющенко накричал на Тимошенко, что она чуть не плакала

Во время круглого стола, на котором лидеры политических сил подписали Универсал национального единства, состоялся спор между Президентом Виктором Ющенко и лидером БЮТ Юлией Тимошенко.

Это произошло во время выступления Тимошенко, когда она отказалась подписывать документ и поздравила Партию регионов, отстоявшую много своих позиций в Универсале.

Тимошенко подчеркнула, что ее политическая сила будет называть этот документ актом политической капитуляции оранжевого лагеря.

"И это есть правда, следует признавать такие вещи, которые скрываются за определенными реверансами, - подчеркнула она.- Политическая измена, которая начинается двигаться в украинском политикуме, превращается в инфекционную болезнь, которая неизвестно каким путем передается..."

На этих словах Ющенко попросил Тимошенко говорить по существу документа. В ответ она попросила разрешить оппозиции говорить.

На это Ющенко раздраженно сказал: "Это не Верховная Рада. Юлия Владимировна, это не базар!".

Тимошенко не позволила ему завершить и продолжила: "Измена не затронет нашей политической силы. Мы не дадим работать в теневых кулуарах".

После завершения речи Тимошенко Ющенко взял реплику:

"Хотел бы на эту демагогию сказать, если бы вы прикоснулись перстом своим хотя бы к одному пункту, у вас бы появилось право так говорить. Вы ни разу в зале не были! Вы какой вариант хотите подписать? Первый? Подписывайте первый. Четвертый? Седьмой?"

"Бить себя в грудь, говорить о патриотизме и любви и не делать ничего в этом плане – это пустая политика", - раздраженно отметил Ющенко.

"Каждый наш шаг будет свидетельствовать, что для нас многого стоят принципы, идеи", - ответила Тимошенко. На что Ющенко, не сдерживая эмоций, лишь сказал: "Это ваше право".

Во время "ссоры" Тимошенко раскраснелась, и казалось, что вот-вот заплачет, но лидер БЮТ сдержалась, и ее реплики стали более жесткими.

"Украинская правда"