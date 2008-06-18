Довгий закончит рабочий день в милиции?

Секретаря Киевского городского совета Олеся ДОВГОГО для дачи объяснений вызывают сегодня на 18.00 в Главное следственное управление МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, Министерством внутренних дел Украины осуществляется проверка сведений, полученных в установленном законом порядке, о подделке официальных документов Министерства транспорта и связи, использование которых при непосредственном содействии должностных лиц Киевской городской государственной администрации привело к противоправному прекращению права пользования земельным участком в Киеве на Большой Кольцевой дороге площадью почти 3 га государственным предприятием «Укринтеравтосервис» Министерства транспорта и связи, который в 1976 году был отведен Министерству автомобильного транспорта УССР для строительства автовокзала «Теремки».

Для дачи объяснения по вопросам правомерности отведения отмеченного земельного участка ООО «Торговый дом «Феникс» в МВД Украины сегодня, 18 июня, приглашался на 14.00 заместитель городского председателя - секретарь Киевского городского совета О.ДОВГИЙ, однако он не явился. В то же время он приглашен в Главное следственное управление МВД Украины сегодня на 18.00.