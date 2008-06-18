ГлавКРУ просит Ющенко разрешить проверку ДУСи

Главное контрольно-ревизионное управление Украины обратилось к Президенту Украины с просьбой предоставить разрешение на проверку Госуправления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ.

Он также отметил, что обращение связано с заявлением народных депутатов.

Также Н.СИВУЛЬСКИЙ отметил, что ГлавКРУ будет обращаться в Счетную палату с просьбой дать заключение относительно законности использования средств.

Как сообщал УНИАН, народный депутат (фракция НУ-НС), член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ обратился с депутатскими запросами к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, в которых просит проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ.

“Наших избирателей интересует, кто заказывал и оплачивал данные авиаперевозки. Если данные рейсы заказывал лично В.И.БАЛОГА, тогда за счет каких средств он это делал (заработная плата главы Секретариата Президента Украины составляет 17 тыс. грн.), но указаны ли эти суммы В.И.БАЛОГОЙ в налоговой декларации?”, – говорится в депутатском запросе.

Также в нем приводится перечень перелетов (свыше 60), осуществленных В.БАЛОГОЙ в 2007-2008 годах.

Кроме того, депутатская группа „Народная самооборона” обратилась с требованием к Верховной Раде Украины создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов злоупотребления служебным положением главой Секретариата Президента.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК называет эти обвинения надуманными.