Вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс поддерживает отмену виз для украинцев

Об этом Франс Тиммерманс сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным сегодня в Брюсселе, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

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«Тиммерманс выразил полную поддержку введению безвизового режима для украинских граждан согласно рекомендации ЕК от 18 декабря 2015 г. и готовность Еврокомиссии и впредь помогать Украине в продолжении реформ в сфере внутренних дел и юстиции», - говорится в сообщении.

В свою очередь Климкин выразил надежду относительно оперативного внесения Еврокомиссией на рассмотрение Совета ЕС и Европарламента законодательного предложения об отмене визового режима для украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня Климкин находится с визитом в Брюсселе, где, в частности, принял участие в заседании "Украина + Друзья Украины в ЕС".

Это заседание было организовано Данией и прошло при участии высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерики Могерини, комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана, а также глав внешнеполитических ведомств подавляющего большинства государств-членов ЕС.