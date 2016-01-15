Климкин встретится в понедельник в Брюсселе с министрами ЕС и еврокомиссарами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в пятницу Европейская комиссия.

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В частности, глава внешнеполитического ведомства Украины встретится с первым вице-президентом ЕК Франсом Тиммермансом, вице-президентом по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем и комиссаром по торговым вопросам Сесилией Мальмстрем.

Утром в понедельник соберется группа друзей Украины на уровне министров иностранных дел. Последние два года на такие заседания с участием украинского министра собирались все 28 министров иностранных дел стран-членов ЕС или, по крайней мере, подавляющее большинство.

Как известно, 18 января в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам, в повестке дня которого также фигурирует Украина.