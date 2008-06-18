Генпрокуратуре разрешили обжаловать гражданство Жвании

Апелляционный суд города Киева своим постановлением обновил Генеральной прокуратуре Украины сроки на апелляционное обжалование решения Радянского районного суда Киева от 30 сентября 1999 года, на основании которого народный депутат Давид ЖВАНИЯ получил гражданство Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Апелляционного суда столицы, на ближайшем судебном заседании суд рассмотрит апелляционную жалобу прокурора и будет проверять законность отмеченного решения суда.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречии данных о часовых периодах пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

11 июня Святошинский райсуд удовлетворил просьбу А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года Д.ЖВАНИИ.