Миграционный кризис в Европе не повлияет на введение безвизового режима с Украиной - Климкин

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил сегодня в Брюсселе в комментарии украинским журналистам.

"Главное для меня - это (соответствующее заверение). Действительно, главное, поскольку я вчера имел много встреч с министрами - все четко говорят, что все, что происходит вокруг вызовов с миграцией, не будет влиять не только на восприятие Украины, но и ни в коем случае на время принятия решения Европейским Союзом", - сказал министр.

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Также, по словам Климкина, среди стран ЕС есть "четкая поддержка того, что мы делаем в рамках подготовки к безвизовому режиму".

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Как заявлял в декабре еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, Еврокомиссия в начале 2016 года предложит включить Украину в список стран, граждане которых могут въезжать в Шенгенскую зону на короткий срок без виз.

Свои решения в деле отмены виз должны вынести Совет ЕС и Европарламент.