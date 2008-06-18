Яценюк поиздевался над Головатым

Объявить в Верховной Раде о роспуске коалиции можно будет лишь в случае принятия соответствующего решения Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК.

«Как Конституционный суд разъяснит, таким образом будет принято соответствующее решение», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на сегодня нет никаких юридических оснований для объявления о роспуске коалиции, поскольку коалиция формируется фракциями, а не отдельными народными депутатами.

По словам спикера, он не позволит «толкать себя на неконституционные акты и неконституционные действия».

А.ЯЦЕНЮК заметил, что фракция Партии регионов приняла «абсолютно правильное решение» об обращении по этому вопросу в Конституционный Суд Украины.

В то же время он добавил: «Я думаю, что когда коллега Сергей (речь идет о депутате Сергее ГОЛОВАТОМ – УНИАН) говорил о том, что умным людям не нужно обращаться в Конституционный Суд на этот счет, он не имел в виду фракцию Партии регионов, которая вчера собрала 106 подписей под конституционным представлением».

По словам спикера, необходимо закончить «абсолютно несодержательные дискуссии на предмет того, есть коалиция или нет коалиции».

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель ВР А.ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.

Фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы спикер объявил о роспуске коалиции поскольку в нее должны входить 226 народных депутатов.