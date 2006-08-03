В Секретариате Президента начался круглый стол

В Киеве началось заключительное заседание круглого стола, которое должно завершиться подписанием Универсала национального единства.

Как передает корреспондент УНИАН, в Секретариат Президента прибыли председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ и лидеры парламентских фракций Виктор ЯНУКОВИЧ (Партия регионов), Юлия ТИМОШЕНКО (БЮТ), Роман БЕССМЕРТНЫЙ («Наша Украина»), Василий ЦУШКО (СПУ) и Петр СИМОНЕНКО (КПУ).

Как сообщал УНИАН, сегодня в два часа ночи Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил о том, что ему удалось достичь договоренности с лидером парламентской коалиции и спикером ВР о подписании Универсала.