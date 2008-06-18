Губернаторы к Тимошенко не приедут

Председатели государственных администраций не будут участвовать в сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК журналистам.

«Губернаторов сегодня не будет», - сказал он.

В то же время заместитель руководителя Секретариата Президента не объяснил причины, по которым губернаторы не прибудут на сегодняшнее заседание правительства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров пригласил на заседание 18 июня для отчета о ценовой ситуации в регионах пятерых председателей госадминистраций.

В частности, приглашены председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ, председатель Донецкой ОГА Владимир ЛОГВИНЕНКО, временно исполняющий обязанности председателя Запорожской ОГА Александр СТАРУХ, временно исполняющий обязанности председателя Сумской ОГА Николай ЛАВРИК и председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.