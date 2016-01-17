Президент Литвы заявила, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС к концу года
Украина может получить безвизовый режим с ЕС до конца 2016 года - в начале 2017 года.
Об этом в интервью телеканалу ICTV вечером 17 января заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает "Украинская правда".
"Украина за 2 года сделала огромную работу по подготовке к либерализации", - отметила она.
Читайте такжеУкраина ожидает поддержки стран ЕС в вопросе введения безвизового режима - Порошенко
При этом президент Литвы поздравила Украину "с очень позитивным отчетом Еврокомиссии, в котором сказано "Украина готова".
"То есть, осталась только политическая процедура - утверждение советом ЕС. Думаю, вполне возможно, что в течение этого года, в конце 2016-го или в самом начале 2017 года Украина получит безвизовый режим в ЕС", - отметила Грибаускайте.
Ранее УНИАН сообщал, что руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос предоставления безвизового режима Украине в марте или июне, в зависимости от скорости внедрения необходимых для этого реформ.