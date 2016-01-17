Президент Литвы заявила, что Украина может получить безвизовый режим с ЕС к концу года

Об этом в интервью телеканалу ICTV вечером 17 января заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, передает "Украинская правда".

"Украина за 2 года сделала огромную работу по подготовке к либерализации", - отметила она.

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При этом президент Литвы поздравила Украину "с очень позитивным отчетом Еврокомиссии, в котором сказано "Украина готова".

"То есть, осталась только политическая процедура - утверждение советом ЕС. Думаю, вполне возможно, что в течение этого года, в конце 2016-го или в самом начале 2017 года Украина получит безвизовый режим в ЕС", - отметила Грибаускайте.

Ранее УНИАН сообщал, что руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос предоставления безвизового режима Украине в марте или июне, в зависимости от скорости внедрения необходимых для этого реформ.