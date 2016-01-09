Совет ЕС рассмотрит отмену виз для Украины в марте или июне

Руководители министерств иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос предоставления безвизового режима Украине в марте или июне, в зависимости от скорости внедрения необходимых для этого реформ.

Об этом заявила заместитель главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала, передает «Украинская правда».

"От того, как быстро мы сможем убедить министров юстиции и внутренних дел стран Европейского Союза, мы все выполнили и продолжаем совершенствовать (законодательство - ред.), и этот процесс необратим, зависит то, когда Совет (ЕС - ред.) будет рассматривать этот вопрос - в марте или в июне", - сказала она.

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Как известно, одним из условий, которое Украина взяла на себя для введения безвизового режима является введение электронного декларирования чиновниками, но 4 января стало известно, что в закон о бюджете внесена поправка, которая переносит эту норму до 2017 года.

В свою очередь в правительстве заявили, что не подавали документ с этим пунктом и не знают, кто его туда внес.

На следующий день в Верховную Раду внесли законопроект об отмене этой поправки в бюджет.