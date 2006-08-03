Ющенко обсудил вопрос евроатлантической интеграции Украины с Адамкусом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Литвы Валдас АДАМКУС по телефону обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, также В.ЮЩЕНКО и В.АДАМКУС обсудили политическую ситуацию в Украине. Президент Украины изложил свое виденье урегулирования парламентского кризиса в Украине, а также рассказал своему литовскому коллеге о шагах, которые он как глава государства сделал, чтобы дать шанс состояться украинскому парламентаризму.

В.ЮЩЕНКО и В.АДАМКУС также обсудили развитие двусторонних украинско-литовских отношений и тему подготовки официального визита Президента Литвы в Украину, который должен состояться до конца 2006 года.

Кроме того, стороны обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины. Речь шла, в частности, о поддержке Литвой евроатлантических устремлений нашего государства.