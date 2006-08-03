Стратегическая победа Ющенко

Руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что в результате достигнутых нынешней ночью договоренностей о подписании Универсала национального единства стратегически выиграл Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Такое мнение он высказал в разговоре с корреспондентом УНИАН.

«Стратегически, я думаю, выиграл В.ЮЩЕНКО. Если верить ему, то Партия регионов подписала документ, который подтверждает готовность выполнять политический курс В.ЮЩЕНКО. Главное, что они согласились на то, что европейские ценности важнее тех программных постулатов, на которых Партия регионов пришла к власти. Насколько это будет выполнимо, зависит не от Партии регионов, которая, по всей вероятности, не хочет выполнять договоренности, достигнутые под давлением», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По мнению политолога, выполнение достигнутых договоренностей зависит от воли самого В.ЮЩЕНКО и от политических сил, которые входят в блок «Наша Украина».

Говоря о создании широкой коалиции, политолог выразил убежденность, что присутствие в ней одновременно «Нашей Украины» и коммунистов являет собой некое противоречие.

«Очень трудно представить себе такую широкую коалицию. У будущего электората практически нет выбора, ибо, что не выбирай, все равно получается широкая коалиция», - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Поэтому, отметил он, многое будет зависеть от того, насколько будет способен БЮТ стать серьезной оппозиционной силой, готовящей проекты законодательных актов и пытающейся влиять на развитие Украины.

«Если будем видеть наскоки и оскорбления, то это, может, и будет поддерживать представление народа о Юлии ТИМОШЕНКО, как о единственном народном защитнике, но не изменит ничего в действиях парламента и Кабмина», - подчеркнул политолог.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 2 часа ночи после многочасовых консультаций Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил о том, что он, спикер парламента, премьер-министр, лидеры фракций Партии регионов и блока “Наша Украина” парафировали текст Универсала национального единства. В.ЮЩЕНКО также заявил о намерении подать в парламент кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины, что и сделал сегодня утром.

Официальное подписание Универсала также запланировано на сегодня на 14.00.

Сегодня же, как заявил представитель фракции блока «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ, планируется подписание документов о создании коалиции в новом составе.