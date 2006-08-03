Пора проведет акцию «Прощания с Президентом»

Сегодня Гражданская партия “Пора” в связи с решением Президента Виктора ЮЩЕНКО о представлении в парламент кандидатуры Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра сворачивает палаточный городок возле Верховной Рады, а также ликвидирует блокпосты перед Секретариатом и Домом правительства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Гражданской партии “Пора” Марьяна ПОЧТАРЬ.

В 15.00 под стенами Секретариата Президента (со стороны ул. Лютеранской) “Пора” также проведет акцию «Прощания с Президентом», где даст политическую оценку последним действиям В.ЮЩЕНКО, сообщила пресс-секретарь.