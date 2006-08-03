Универсал национального единства будет подписан в 14:00
12:23, 03 августа 2006Политика
2065
Событие будут транслировать УТ-1, «5 канал» и ICTV
Сегодня в 14.00 в Зале Государственных мероприятий Секретариата Президента по инициативе главы государства Виктора ЮЩЕНКО состоится круглый стол при участии лидеров парламентских фракций, руководителей Верховной Рады и правительства, на котором будет подписан Универсал национального единства.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в прямом эфире событие будут транслировать УТ-1, «5 канал» и ICTV.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter