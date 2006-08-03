Наша Украина создаёт коалицию с Партией регионов

Ожидается, что сегодня в Секретариате Президента лидеры парламентских фракций подпишут меморандум о создании коалиции в новом составе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил член фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, документы о создании коалиции в новом составе уже согласованы двумя фракциями – “Нашей Украиной” и Партии регионов, впоследствии к ним присоединятся другие политические силы.

По словам Р.ЗВАРИЧА, в основе этого меморандума будут позиции Универсала национального единства.

Как отметил депутат, «мы сегодня на совещании первого заместителя председателя ВР также согласовали, назначение премьер-министром Виктора ЯНУКОВИЧА состоится на вечернем заседании парламента».

Во время совещания, кроме того, обсуждался вопрос формирования Конституционного Суда Украины. По словам Р.ЗВАРИЧА, лидеры фракций выразили свое согласие с позицией Президента, чтобы завтра «была создана возможность, чтобы судьи (избранные и назначенные на должности судей КС – УНИАН) принесли присягу и КС смог заработать».

В то же время, комментируя Универсал национального единства, Р.ЗВАРИЧ отметил, что «можно говорить, что все острые углы, которые содержались в проекте Универсала, уже сняты». Таким образом, сказал он, политики нашли компромисс как относительно внутренней, так и внешней политики, в частности, обсуждались и были согласованы вопросы унитарности государства, статус украинского языка, который будет оставаться таким же, как определено в Конституции; обсуждались вопросы вступления Украины в НАТО, но по результатам референдума, который по словам Р.ЗВАРИЧА, будет проведен после согласования необходимых процедур. Таким образом, добавил он, есть все основания «выйти из этого кризиса благодаря инициативе Президента».

Отвечая на вопрос журналистов, выразила ли вся фракция «Наша Украина» свое согласие вступить в коалицию, Р.ЗВАРИЧ сказал: «Однозначно да».

В то же время, на вопрос относительно голосования “Нашей Украины” за кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра, Р.ЗВАРИЧ отметил, что «этот вопрос еще не рассматривался на уровне фракции».

Говоря о должностях, которые должна получить «Наша Украина» в Кабинете министров, Р.ЗВАРИЧ также отметил, что этот вопрос еще не обсуждался, но он не будет зависеть от модели коалиции.

Что касается должностей генерального прокурора, министра внутренних дел и председателя СБУ, то эти должности, по словам Р.ЗВАРИЧА, являются деполитизированными и будут находиться в компетенции Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ сообщила журналистам, что на заседании фракции “Наша Украина” вопрос о вхождении блока в коалицию не обсуждался.