Порошенко на днях подаст в ВР законопроекты по ускорению запуска безвизового режима с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшие дни подать в Верховную Раду последние первоочередные несколько законопроектов по ускорению формальных процедур Европейского Союза, которые необходимы для запуска безвизового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на своей первой в 2016 году пресс-конференции в Киеве.

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«Поездки в Европейский Союз без виз наконец должны стать реальностью уже в этом году. И в течение ближайших дней я подам последние первоочередные несколько законопроектов, ускоряющих формальные процедуры Евросоюза, которые необходимы для запуска безвизового режима», - сказал он.

По его словам, в том числе речь идет и о возвращении нормы об электронном декларировании доходов государственных служащих.