Украина ожидает поддержки стран ЕС в вопросе введения безвизового режима - Порошенко

Об этом он заявил на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Украина ожидает поддержки стран ЕС в вопросе введения безвизового режима для украинцев», - отметил он.

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Президент подчеркнул важность 2016 года в отношениях с Европейским Союзом, в частности - референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Голосование в Нидерландах будет не о Соглашении с Украиной. Оно будет о ЕС и его будущем. Оно будет о продвижении европейских ценностей за пределами ЕС. Поэтому мы надеемся на солидарность с Украиной и украинским народом", - отметил Порошенко.

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