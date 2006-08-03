Наша Украина еще думает, голосовать ли ей за Януковича

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ на состоявшемся сегодня утром заседании фракции проинформировал ее членов о состоявшихся нынешней ночью переговорах у Президента Украины и о принятых решениях.

Об этом сообщила УНИАН руководитель информационного департамента блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ.

«Заседание фракции прошло в режиме информирования о событиях вчерашнего дня», - сказала она.

Отвечая на вопрос УНИАН, обсуждалась ли позиция фракции по голосованию за кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра Украины, Т.МОКРИДИ сказала, что решение по этому вопросу не принималось и не ставилось на голосование.

Кроме того, в интервью журналистам Т.МОКРИДИ отметила, что на заседании члены фракции «Наша Украина» не обсуждали вопрос о вхождении в коалицию.

Она также добавила, что «Наша Украина» ратифицировала Универсал национального единства, поскольку поддерживает стратегический курс Президента как во внешней, так и во внутренней политике ».

Как сообщал УНИАН, после многочасовых консультаций сегодня в 2 часа ночи Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил о том, что он, спикер парламента Александр МОРОЗ, премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и лидеры фракций Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и блока «Наша Украина» Р.БЕЗСМЕРТНЫЙ парафировали текст Универсала национального единства.

В.ЮЩЕНКО также сообщил о своем намерении внести кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на пост премьер-министра в парламент, что и сделал сегодня утром.

Официальное подписание Универсала национального единства также ожидается сегодня.