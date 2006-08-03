В парламент поступило представление Президента
10:14, 03 августа 2006Политика
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Началось утреннее заседание ВР
В парламент поступило представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на назначение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в начале заседания Верховной Рады сообщил спикер парламента Александр МОРОЗ.
Сегодня в 10.00 в Верховной Раде началось утреннее заседание.
В сессионном зале зарегистрированы 286 народных депутатов.
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