В парламент поступило представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на назначение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в начале заседания Верховной Рады сообщил спикер парламента Александр МОРОЗ.

Сегодня в 10.00 в Верховной Раде началось утреннее заседание.

В сессионном зале зарегистрированы 286 народных депутатов.