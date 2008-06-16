Ющенко взял Богатыреву на встречу со Схеффером

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Киеве проводит встречу с делегацией Североатлантического Совета и Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, уже прозвучали выступления Президента Украины, Генерального секретаря НАТО, председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА и премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Во встрече с украинской стороны также принимают участие секретарь СНБОУ Раиса БОГАТЫРЕВА, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Владимир ШАНДРА, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ.

Как сообщалось, 16-17 июня в Украине находится с визитом делегация Североатлантического Совета и Генеральный секретарь НАТО. Визит происходит по приглашению Президента Украины в развитие принятого Бухарестским саммитом Альянса решения о начале периода интенсивных контактов с Украиной на высоком политическом уровне с целью активизации политического диалога между нашим государством и НАТО.