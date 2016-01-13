Порошенко: Украина видит свое будущее в объединенной Европе

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с послами иностранных государств в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Президент подчеркнул, что Украина видит свое будущее в объединенной Европе, однако уделяет большое внимание развитию выгодного сотрудничества со многими странами. В частности, Глава государства отметил дружеские отношения с США, Германией, Францией, Литвой, Швецией и стратегическим партнером – Польшей», - говорится в сообщении.

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Также Порошенко пригласил иностранных представителей и руководство их стран принять участие в 2016 году в мероприятиях по случаю 75-й годовщины трагедии "Бабьего Яра" и 30-й годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС.