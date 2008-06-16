Украина не выдвинет на одного требования ко вступлению России в ВТО
Все спорны вопросы отложили на потом
На заседании рабочей группы по вступлению России во Всемирную торговую организацию, которое начнется сегодня в Женеве, Украина своих требований выдвигать не будет.
Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве экономики Украины.
«Мы занимаем позицию, что все спорные и проблемные вопросы комфортнее и продуктивнее будут решаться в случае, когда и Украина, и Россия будут членами ВТО», - отметил собеседник агентства.
Как сообщалось, нынешний раунд переговоров по присоединению России в ВТО продлится до пятницы.
По информации Министерства экономического развития РФ, в течение недели группа будет рассматривать последнюю версию консолидированного доклада по вступлению России в ВТО, которая была принята на предыдущем заседании группы.
По данным Минэкономразвития РФ, на заседании рабочей группы не будут рассматриваться вопросы, касающиеся экспортных пошлин, сельского хозяйства и государственных торговых предприятий.
Ранее Украина запросила обязательства России по товарам и услугам в рамках ВТО, и соответствующие материалы были предоставлены Российской Федерацией.
Полноправным членом ВТО Украина стала 16 мая 2008 года и вошла в состав рабочей группы по вступлению России во Всемирную торговую организацию.
12 июня вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявил, что Украина в рамках рабочей группы ВТО намерена оказывать содействие и помощь России для скорейшего ее вступления в эту организацию.