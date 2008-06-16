Косовские сербы сформируют свой отдельный парламент

Сербская скупщина (парламент) Косово будет сформирована в крае 28 июня по итогам муниципальных выборов, прошедших на территории Сербии 11 мая. Об этом сообщил в воскресенье сербский министр по делам Косово и Метохии Слободан САМАРДЖИЧ.

Как передает РИА «Новости», по словам министра, скупщина могла бы представлять интересы всех неалбанских граждан края, который Сербия считает своей территорией.

«Учреждение сербской скупщины - знак того, что у сербского сообщества нет намерения вступать в конфликты, но есть желание организовать свою жизнь в соответствии с международным правом и конституцией Сербии», - отметил С.САМАРДЖИЧ.

Новый правительственный орган будет сформирован при доминирующем участии Сербской радикальной партии, пользующейся наибольшей популярностью среди косовских сербов.

День формирования скупщины будет символичным - 28 июня сербы отмечают важный национальный праздник Видовдан. Это день поминовения всех святых мучеников сербских и день памяти битвы на Косовом поле 28 июня (15 июня по старому стилю) 1389 года, когда состоялась битва балканских славян во главе с сербами. В кровопролитном сражении сербы потерпели поражение, которое привело к потере независимости Сербии на 500 лет.

Визит С.САМАРДЖИЧА в сербские анклавы Косово состоялся в день, когда в крае вступила в силу принятая албанскими властями в Приштине конституция. Косовские сербы, которых в крае насчитывается более 100 тысяч, заявили о непризнании конституции.

Всего в Косово проживают порядка двух миллионов албанцев и около 150 тысяч сербов, боснийцев, цыган, турок и представителей других национальностей.

Независимость края от Сербии парламент Косово в одностороннем порядке провозгласил 17 февраля. Сербия и Россия отказываются признавать Косово.