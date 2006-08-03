Ющенко: политические силы должны публично отказаться от спекуляций

Президент Виктор Ющенко сообщил, что сегодня, 3 августа, состоится официальное подписание Универсала национального единства. Об этом он заявил представителям СМИ в прямом эфире украинских телеканалов.

Глава государства сообщил, что на момент разговора с журналистами уже «началась ратификация Универсалу и его подписали Председатель Верховной Рады Александр Мороз, лидер Партии регионов, лидер «Нашей Украины», премьер-министр Украины, Президент Украины». Президент выразил уверенность, что к этому документу присоединятся и другие партнеры. «Это дает мне право говорить, что тот вопрос, который был для нас очень дискуссионным в последние дни и, в сущности, формировал очень противоречивые отношения, сегодня снят», – отметил Президент.

Подписание Универсала национального единства, убежден Виктор Ющенко, «поставило точку в основах определения внутреннего и внешнего курса Украины». «Завтра [3 августа] мы проводим официальное подписание Универсала и я готов буду дать более подробные комментарии вокруг вещей, которые относятся к внутреннему и внешнему курсу, зафиксированных в Универсале», – сказал глава государства.

Президент убежден, что Универсал «принесет ответы, которые касаются единства Украины, потому что в действительности Украину никто не хочет делить, не хочет федерализма и сепаратизма». По его словам, проблемы, которые касались этих вопросов, были лишь спекуляциями, от которых политические силы «должны публично отказаться». То же, подчеркнул глава государства, касается и, в частности, вопросов языковой проблематики, земельного вопроса и других. «Больше дискуссий и разночтений, которые были несколько недель подряд, я убежден, в украинской политической практике, по крайней мере в кругу подписантов, не будет», – отметил Виктор Ющенко. «Эти вещи берутся за основу действий коалиции, которой бы она не была, и правительства, вне зависимости от того, каким он будет», – прибавил он.