Ющенко объявил, что подаст кандидатуру Януковича в парламент

Президент Украины Виктор Ющенко, выступая перед представителями СМИ в прямом эфире украинских телеканалов, объявил, что завтра подаст кандидатуру Виктора Януковича в парламент в качестве премьер-министра.

«Я понимаю всю сложность, которая возникает и на Востоке, и на Западе Украины по отношению к действующим результатам выборов и к любой кандидатуре премьер-министра. Я обращаюсь к нации отнестись к этому с пониманием, возможно мы сегодня имеем уникальный шанс, как свести оба берега Днепра к пониманию», – заявил он.

«Сегодня мной демонстрируется еще один шанс на политическое объединение страны. Я делаю шаг навстречу парламенту и думаю, что этот шанс парламент использует конструктивно, для процветания нации», – сказал глава государства. И добавил, что сегодня «есть исторический шанс иметь пять лет стабильной работы национального парламента». Используют ли эту возможность политические силы, отметил Виктор Ющенко, это вопрос к ним. Но со своей стороны Президент «подает руку парламенту, идет навстречу и дает шанс реализоваться такой политике».

«Состоявшиеся выборы, их действие, их демократичность, в сущности, подтвердили то, что Украина в своем выборе имеет две полярности. И независимо от того, были ли бы повторные выборы, мы бы имели приблизительно такой же результат», – убежден глава государства.

Сегодня же, отметил Президент, «у нас есть возможность с белого листа бумаги приступить к реализации того курса, который мы декларировали на Майдане, как через толерантность выйти на политическую терпимость, говорить о целях, которые нас объединяют, а не разъединяют». «Я убежден, что у нас есть все возможности говорить о переходе от политической депрессии, политической неопределенности к стабилизации политической системы и экономического курса», - сказал Виктор Ющенко.

Он сообщил, что "...на момент нашего с вами разговора началась ратификация Универсала. На этот момент этот Универсал подписал спикер парламента, лидер Партии Регионов, лидер "Нашей Украины", премьер-министр Украины и президент. Надеюсь, что завтра к этому документу присоединятся и другие политики".

На завтрашний день Президент обещал и более подробный комментарий.