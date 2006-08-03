Кушнарёв: в четверг будет сформировано правительство

Народный депутат Украины от фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ верит, что в четверг будет сформировано правительство, и в зависимости от этого Партия регионов будет принимать решение о своих дальнейших действиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.КУШНАРЁВ сказал журналистам после закрытии экстренного заседания ВР.

«Завтра утверждаем премьер-министра, мои прогнозы на данный момент оптимистичны, верю в то, что завтра будет правительство», - сказал он.

Отвечая на вопрос, означает ли сегодняшнее закрытие парламента, что ситуация прогнозируема (относительно роспуска ВР - УНИАН), Е.КУШНАРЁВ сказал: «Вопрос роспуска отпадет только тогда, когда мы сформируем правительство». Таким образом Е.КУШНАРЁВ дал понять журналистам, что вопрос о дальнейшем существовании парламента этого созыва окончательно еще не решен.