Встреча в Секретариате организована по просьбе Мороза
22:20, 02 августа 2006Политика
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Спикер присоединился к Ющенко и Януковичу
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу со спикером парламента Александром МОРОЗОМ и лидером парламентской коалиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам под стенами Секретариата Президента пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.
«По просьбе спикера Верховной Рады Президент Украины встречается со спикером и лидером парламентской коалиции. Это еще раз демонстрирует добрую волю Президента», - сказала она. И.ГЕРАЩЕНКО также отметила, что эта встреча проходит за закрытыми дверями.
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