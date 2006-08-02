Встреча в Секретариате организована по просьбе Мороза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу со спикером парламента Александром МОРОЗОМ и лидером парламентской коалиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам под стенами Секретариата Президента пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

«По просьбе спикера Верховной Рады Президент Украины встречается со спикером и лидером парламентской коалиции. Это еще раз демонстрирует добрую волю Президента», - сказала она. И.ГЕРАЩЕНКО также отметила, что эта встреча проходит за закрытыми дверями.