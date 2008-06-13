Ющенко требует от Тимошенко назвать реальную цифру инфляции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг сомнению уточненный показатель Минфина по уровню инфляции на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

По словам В.ЮЩЕНКО, внесенные изменения в государственный бюджет на текущий год должны отображать реальные показатели инфляции и уровня ВВП.

В.ЮЩЕНКО считает, что уточненный показатель Минфина в отношении инфляции на 2008 год на уровне 15,3% не соответствует действительности, поскольку по итогам пяти месяцев он составил 14%.

При этом Президент подчеркнул, что изменения в государственный бюджет должны быть утверждены в течение двух ближайших недель.

Президент также подверг критике правительство Украины за недостаточное финансирование национальных программ социального направления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 июня утвердил уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год.

По словам министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА, прогноз инфляции утвержден на уровне 15,3%.

В тот же день премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отметила сокращение инфляции в мае почти в 2,5 раза, что, по ее мнению, подтверждает результативность антиинфляционных мер правительства и Нацбанка Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО высказала уверенность, что инфляция в июне будет близка к нулю.

Кроме того, она сообщила, что отмечено снижение цен на оптовых рынках продуктов питания, что является основанием рассчитывать на «спокойную ситуацию с инфляцией в дальнейшем».

Справка УНИАН. Госбюджет-2008 рассчитан с учетом следующих макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).

В Украине в мае к апрелю 2008 года рост инфляции составил 1,3% (в апреле к марту т.г. - 3,1%), в мае т.г. к маю 2007 года - 31,1%. С начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%. Индекс потребительских цен за январь-май 2008 года по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 25,8%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-мае т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 6,4%, в мае 2008 года против мая 2007 года - 7,2%.

Рейтинговое агентство Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с уровня ВВ- до уровня В+.

Кроме того, Standard&Poor`s снизило долгосрочный рейтинг Украины по обязательствам в национальной валюте с уровня ВВ до уровня ВВ-. Прогноз рейтингов - стабильный.

Среди причин снижения рейтингов S&P называет недостаточные меры по борьбе с инфляцией.

В апреле т.г. Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине по итогам 2008 года с 13,8 до 17,2%. Прогноз роста валового внутреннего продукта по итогам текущего года Всемирный банк оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.